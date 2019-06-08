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Виктор Томенко подписал соглашение с "Черкизово" по развитию Алтайского края

, ИА "Амител"
Гендиректор "Черкизово" отметил положительный потенциал Алтайского края
Томенко и Михайлов подписали Соглашение о сотрудничестве / Фото: altairegion22.ru

Томенко и Михайлов подписали Соглашение о сотрудничестве / Фото: altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и генеральный директор Группы "Черкизово" Сергей Михайлов в рамках Петербургского международного экономического форума подписали Соглашение о сотрудничестве, сообщается на официальном сайте региона.

В ходе переговоров Виктор Томенко и Сергей Михайлов обсудили дальнейшие планы инвестиционной деятельности Группы "Черкизово" в Алтайском крае, в том числе перспективы строительства элеватора, комбикормового завода и птицеперерабатывающего комплекса в территории опережающего социально-экономического развития "Новоалтайск". Кроме того, изучаются возможности строительства в регионе предприятия по производству свинины.

Томенко отметил, что правительство региона и "Черкизово" намерены продолжить сотрудничество с целью реализации новых инвестиционных проектов в Алтайском крае. Напомним, в прошлом году компания приобрела предприятие "Алтайский бройлер" и выразила намерение реализовать существенный инвестиционный проект по развитию производства.

"Подписав соглашение, мы будем взаимодействовать, чтобы стал возможным проект, предусматривающий достаточно серьезные инвестиции, внедрение новых технологий, создание новых рабочих мест и значительное увеличение объема выпускаемой продукции", — подчеркнул Томенко.

Он отметил, что для этого требуются шаги со стороны власти, которые подразумевают "инфраструктурное развитие этой части территории Алтайского края, а также формы поддержки в виде налоговых преференций или подобных инструментов, которые есть в нашем распоряжении".

Михайлов отметил, что приобретение "Алтайского бройлера" стало знаковым событием: "Мы впервые вошли в сибирский регион, и в этом мы видим положительный потенциал. Предприятие работает с полной загрузкой. За первые полгода мы провели небольшую модернизацию на 250 миллионов рублей для того, чтобы довести стандарты качества выпускаемой продукции до стандартов Группы".

"Мы получили возможность запуска на рынок Сибири популярных в Москве и Санкт-Петербурге брендов, таких как "Петелинка". Но на этом мы не останавливаемся, поэтому подписали соглашение с правительством Алтайского края, чтобы проработать детально с руководством региона возможное расширение производства до 100 тысяч тонн. Такая мощность первоначально закладывалась на предприятии, поэтому это будет не новое строительство, а большая существенная модернизация", — заключил Михайлов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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