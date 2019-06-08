Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков

Журналисту "Медузы" Ивану Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков, передает ТАСС.
Журналист был задержан днем 6 июня. СМИ со ссылкой на источники рассказывают о заказном характере дела. Ранее гендиректор "Медузы" Галина Тимченко заявила, что накануне благодаря журналистским расследованиям Голунова были отменены тендеры на сумму около 6 млрд рублей. За две недели до задержания в адрес журналиста начали поступать угрозы.
Отмечается, что следствие предъявило Голунову обвинение по ст. 30 и ст. 228.1 УК России (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере).
В МВД до этого рассказали, что в арендуемой квартире журналиста были найдены наркотики. Часть вещества, которое было изъято, представляет собой кокаин, массой свыше 5 гр.
Сам Голунов утверждает, что наркотики ему подбросили. Ранее сообщалось, что сотрудники полиции, как рассказал сам Голунов, весьма странно проводили обыск в квартире — сразу прошли в комнату, один скрылся из виду в районе шкафа, а после вышел с наркотиками и специальными весами, как будто знал "где искать". После на сайте МВД были опубликованы фото "из квартиры" Голунова, однако после — под давлением сообщества, утверждавшего о фальсификации фотографий, — ведомство выступило с заявлением, что фотографии наркотиков не имеют отношение к Голунову, кроме одной.
Ранее журналист в своем первом интервью после задержания рассказал о том, как его несколько раз ударили сотрудники полиции.
Как пишут "Ведомости" со ссылкой на правозащитника Павла Чикова, журналисту в субботу днем, 8 июня, стало плохо в изоляторе временного содержания. По его словам, приехавшие на место врачи скорой помощи заподозрили у Голунова перелом ребер, а также сотрясение головного мозга и гематому. Однако, как пишет "Газета.ru", медики не могут забрать журналиста, поскольку следователь не разрешает.
У здания Никулинского суда в Москве, где будет рассматриваться вопрос об избрании меры пресечения журналисту, полиция задержала трех человек, сообщает "Интерфакс". Отмечается, что в полицию забрали двоих журналистов и одну активистку — всех за незапрещенные законом одиночные пикеты.
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