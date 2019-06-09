В Алтайском крае сотрудники полиции задержали 27-летнюю жительницу Барнаула, которая подозревается в мошеннических действиях, сообщает региональное МВД.
"Подозреваемая предоставила заведомо ложные документы и сведения и оформила кредит на покупку смартфона, тем самым причинив финансовой компании ущерб на общую сумму более 90 тысяч рублей", – говорится в сообщении ведомства.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в сфере кредитования".
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