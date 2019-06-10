Роспотребнадзор собирается проверить маркировку средства для прочистки труб "Крот" в связи с жалобами семьи случайно выпившего его содержимое Бари Алибасова, сообщает РИА Новости.
Ведомство намеревается выяснить, насколько оформление бутылки соответствует нормативам ГОСТа.
Ранее появилась информация о том, что родственники продюсера группы "На-На" подадут в суд на производителя "Крота" из-за того, что бутылка похожа на йогурт.
Кроме того, близкие Алибасова считают, что опасную для организма жидкость необходимо было оснастить дополнительным фиксатором.
Напомним, продюсер был экстренно госпитализирован в больницу после того, как по ошибке выпил "Крот", приняв его за йогурт.
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