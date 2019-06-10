Бари Алибасов – младший рассказал о состоянии отца

Сын продюсера группы "На-На" Бари Алибасов – младший рассказал "Комсомольской правде" о состоянии отца.
По его словам, 72-летний пациент института имени Склифосовского четвертый день находится в состоянии медикаментозного сна.
Врачи это сделали для того, чтобы все его силы были направлены на выздоровление.
Также существует одно серьезное осложнение – один из ожогов неправильно зарастает, что грозит закупоркой кишечника.
"С дыхательными путями, с желудком, проблем, к счастью, нет", – заверил Алибасов-младший.
Он уточнил, что угрозы жизни нет, но состояние продюсера продолжает оставаться стабильно тяжелым.
Напомним, Бари Алибасов 4 июня попал в больницу после того как по ошибке выпил средство для прочистки труб.
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