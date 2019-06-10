Глава ПФР Антон Дроздов анонсировал запуск технологии автоматического выявления бедных россиян, сообщает РИА "Новости".
По его словам, система разработана для помощи в реализации главной национальной цели – снизить уровень бедности в два раза.
Тестирование нововведения пройдет на базе восьми регионов России: Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях, а также в Приморском крае, Кабардино-Балкарии и Татарстане.
В случае если эксперимент признают успешным, технологию распространят на всю территорию страны.
Комментарии
и сколько денег стоит сия технология? хотите дешевый вариант? все у кого з\п меньше 25 тыщ - тот нищий - профит- не благодарите