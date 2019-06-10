Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу бывшего замначальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко, сообщает РИА Новости.
Он признан его виновным в двух эпизодах крупных взяток и воспрепятствовании правосудию.
Установлено, что Захарченко получил от ресторатора Меди Дусса взятку в размере 800 тысяч долларов.
Затем Дусс оформил в качестве вознаграждения оформил скидочную карту в свои рестораны, которая позволила полковнику сэкономить около трех миллионов рублей.
Кроме того, суд счел доказанным, что Захарченко воспрепятствовал свершению правосудия, когда предупредил руководство Нота-банка о готовящихся обысках.
Какое понесет наказание подсудимый, станет известно позднее. Прокуратура настаивает на назначении 15,5 года колонии строгого режима, 495 млн рублей штрафа и лишении звания полковника, наград и медалей.
Комментарии