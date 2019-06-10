Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал резонансное расследование в отношении корреспондента отдела расследований "Медузы", которого подозревают в наркоторговле, сообщает газета "Известия".
Песков заверил, что Владимиру Путину о ситуации с Иваном Голуновым доложили еще 7 июня (задержание прошло днем ранее), и президент пристально следит за ходом дела.
Расследование инцидента взял под личный контроль советник президента Антон Кобяков.
Песков сказал, что проверкой всех обстоятельств задержания и других действий правоохранителей занимается Генпрокуратура и в Кремле уверены, что она правильно расценит все обстоятельства.
В то же самое время Песков призвал не воспринимать одно конкретное дело, к которому имеются вопросы, как часть какой-то системы.
"Отталкиваясь от этого дела делать выводы о недоверии к целой системе я считаю неверным", — заявил пресс-секретарь главы государства.
Напомним, Ивана Голунова подозревают в попытке продажи наркотиков в крупном размере. Правоохранители изъяли у него пять свертков с мефедроном при личном досмотре и еще 5,42 грамма кокаина – при обыске в доме.
Первые экспертизы не нашли следов взаимодействия журналиста с запрещенными веществами.
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