Medicalxpres опубликовал рекомендации от Американского общества питания, как следует питаться, чтобы избежать сахарного диабета второго типа. В материале раскрываются скрытые причины возникновения заболевания.
Как сообщает Medical Note, одним из факторов риска является употребление пищи, богатой витамином В12 (печень).
Их следует заменить на продукты с высоким содержанием В2 и В6: апельсины, гранаты, гречка, овсянка, орехи и черный хлеб.
Вторым фактором эксперты считают неправильный порядок потребления пищи. Сначала следует есть овощи, и лишь потом гарнир с тяжелой пищей. Таким образом лучше контролируется уровень сахара в крови.
Третий фактор – это несбалансированное питание, в том числе и полный отказ от животной пищи (вегетарианство) или наоборот ее переедание.
"Половина вашей тарелки всегда должна быть зеленой", — констатировали диетологи.
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