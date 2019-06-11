Вчера, 10 июня текущего года, состоялось открытие управленческого форума "Алтай. Территория развития" (далее – АТР). Традиционно его посещают первые лица края и почетные гости. Фонд МСП представил объемную, вызвавшую интерес выставку "Мой бизнес". Стенд посетили Полномочный представитель Президента Российской Федерации в СФО Сергей Меняйло, Губернатор края Виктор Томенко, депутаты государственной Думы РФ Даниил Бессарабов, Александр Прокопьев, депутат и известный хоккеист Вячеслав Фетисов и многие другие. Специалисты Фонда презентовали свои услуги, рассказали о мерах поддержки предпринимательства в крае, ее результатах и перспективах.

Фонд МСП представил здесь сразу две площадки – "Мойбизнес: Старт" – для начинающих предпринимателей, и "Мойбизнес: Рост" — для действующих. Пожалуй, эти площадки стали самыми масштабными на форуме, собрав 150 увлеченных и целеустремленных молодых людей, которые не боятся вести диалог, задавать острые вопросы, познавать новое и которые в течение четырех дней будут вместе работать, отдыхать и учиться.

Знакомство с участниками состоялось на панельной дискуссии в формате "Общение на равных": без пиджаков и высоких должностей, но на одном языке. Модератором выступил Александр Яковлев, руководитель коммерческих проектов компании АО "Деловая среда", эксперт в области построения системного бизнеса, но тон общению задал начальник управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

"Вы – наше будущее, мы здесь сегодня, чтобы учиться друг у друга. Берите, спрашивайте, критикуйте, рассказывайте, удивляйте и удивляйтесь, — подчеркнул он. — Мы с вами на одной стороне, наша общая цель — сделать работу на форуме продуктивной и полезной. Такой, чтобы вы сумели начать и развить успешный бизнес – основу современной экономики, а мы сумели оказать требующуюся именно вам помощь и поддержку".Об имеющихся инструментах государственной поддержки предпринимательства рассказал директор Фонда МСП, хедлайнер обеих площадок Антон Слободчиков: "Друзья, мы составили хорошую программу на предстоящие дни, будем вместе прокачивать имеющиеся бизнес-идеи. Для вас — образовательные модули, лучшие спикеры страны: они будут помогать проверять жизнеспособность каждой бизнес-идеи, прокачивать ваши предпринимательские навыки в разных формах — через интерактив, разбор лучших кейсов, даже через такой уникальный формат, как бизнес–спектакль. Есть возможность пообщаться с каждым, спросить, как делают бизнес они. Это очень дорого в реальном мире, но мы делаем это доступным для вас".

Панельная дискуссия, продлившаяся почти два часа, стала настоящим диалогом. Гости — депутаты Государственной Думы Марат Бариев и Сергей Кривоносов — приветствовали участников АТР и выразили уверенность в плодотворности предстоящих дней работы Форума. Они приняли активное участие в обсуждении порядка введения онлайн-касс, отвечали на непростые вопросы участников.

Аудитория также не осталась в стороне и атаковала экспертов вопросами. Так, владелец популярной сети быстрого питания "Грильница" Дмитрий Иванов рассказывал, как создать востребованный продукт и масштабировать бизнес. На вопрос участника "как вы это делали?", он честно ответил: "Мы учились на ошибках. Открыли первую точку, наняли хорошего повара: он готовил шаурму. Было невкусно. Тогда мы с братом стали готовить шаурму сами. Мы учились полтора года. Через полтора года мы создали продукт, который понравился нам самим. И именно этот продукт стал точкой развития сети "Грильница". Если вам не нравится ваш продукт, у вашего бизнеса нет перспектив".

Оживленно обсуждали делегирование полномочий. "Как делегировать? А вот взять и отдать. Все отдать. Не будет такого, что вы подзаработаете денег, а потом наймете управленца, и из этих денег будете платить ему заработную плату. Нанимайте сейчас! Без денег. Именно он – менеджер – принесет вам те деньги, которые позволят и ему выплатить вознаграждение, и развить ваш бизнес", — рекомендовал Дмитрий.

Лучший предприниматель 2017 года Константин Денисенко, генеральный директор "Зиаз Машинери", рассказывал о развитии производственной отрасли в крае, о перспективах и сложностях, о секретах взаимодействия с органами власти. Участники, так же, как и Дмитрия, пригласили его на площадки продолжить общение и поделиться практическими кейсами компаний.

"Вы очень верно выбрали тему для панельной дискуссии "Перспективы молодежного предпринимательства", — резюмировал Уполномоченный по правам предпринимателей в Алтайском крае Павел Нестеров. — Здесь собралась именно та аудитория, которая и будет определять вектор развития площадки "Мойбизнес".

Работу на площадках открыл Алексей Четвергоф, сооснователь сети чайных "Пуэр Бар", "Чайнабар" и др. Он на собственном примере показал, как заработать, имея только желание и светлую голову, развеяв мифы о стартовом капитале и административной поддержке.

Москвич Александр Яковлев параллельно давал мастер-класс "Диверсификация бизнеса", учил, по его признанию, "не складывать все яйца в одну корзину".

Топ-спикером первого дня стал Владимир Волошин, вице-президент по маркетингу ВФСО "Трудовые Резервы", управляющий партнер агентства по спортивному маркетингу Newman Sportсо*, основатель международных соревнований по триатлону IRONSTAR* и фестиваля бега ROSA RUN* (г. Москва). Еще в 7 утра он собрал участников АТР на утреннюю пробежку! 10 км осилили не все, но подзарядились энергией и энергетикой. На площадке "Мойбизнес" Владимир дал мастер-класс "Бизнес как спорт. Продвижение бизнеса от начала до успеха".

Экспертами предпринимательских площадок на предстоящие дни станут: Владимир Волошин - управляющий партнер агентства по спортивному маркетингу Newman Sport, сооснователь международных соревнований по триатлону IRONSTAR и фестиваля бега ROSA RUN; Александр Яковлев - руководитель коммерческих проектов компании АО "Деловая среда"; Кирилл Шишлов - основатель компании "#TakeOutMarketing"*; Алексей Четвергоф - сооснователь сети чайных "Пуэр Бар", "Чайнабар" и др. Сотрудники Алтайского фонда МСП будут сопровождать каждого участника площадки и разработают индивидуальную карту поддержки каждого проекта.

В частности, спикеры и хедлайнеры организуют дискуссии, деловые игры, тренинги по двум важным этапам в деятельности предпринимателя, а именно, на старте и в процессе развития. Завершится образовательный блок уникальным бизнес-спектаклем.

Алтайский фонд МСП

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*Ньюмэн Спортко, Айронстар, Роса Ран, ТейкАутМаркетинг – прим. ред.