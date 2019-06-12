Самый большой в России бутерброд с маслом приготовили сегодня в Череповце, где в День России прошел фестиваль "Молочные традиции", пишет "Российская газета".
Фестиваль был приурочен ко Дню города и 180-летию со дня рождения основоположника молочной промышленности страны Н.В. Верещагина.
В создании бутерброда участвовали и профессионалы, и все желающие. Следил за процессом главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.
Бутерброд получился 100 метров 83 сантиметра в длину и весом 110 килограммов. Ранее в России никто подобного бутерброда не делал. Рекорд официально подтвердили.
Попробовать на вкус кулинарный шедевр смогли сотни череповчан и гостей города, в том числе глава региона Олег Кувшинников.
"Это не только самый большой бутерброд в России, но и самый вкусный, ведь он изготовлен из вологодских продуктов", — отметил губернатор.
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