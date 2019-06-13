Госпитализация пострадавшим не потребовалась / Фото: 04.мвд.рф
Две женщины пострадали в результате ДТП с участием нетрезвого водителя в Горно-Алтайске, сообщили в республиканском МВД.
ДТП случилось еще 11 июня в районе дома №45 по улице Совхозной, когда 29-летний житель села Кызыл-Озек, не имеющий права управления транспортными средствами и находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля ВАЗ-21074.
"При движении со стороны ул. Кучияк в направлении к пер. Колхозный мужчина допустил съезд с проезжей части дороги на обочину, с последующим наездом на пешехода – 61-летнюю горожанку. При наличии тротуара женщина выбрала путь по краю проезжей части дороги. В результате ДТП получили травмы пассажир автомобиля – жительница села Кызыл-Озек и пешеход. Госпитализация женщинам не потребовалась", – уточняют в полиции.
В данный момент по факту ДТП возбуждено административное расследование. Решается вопрос о возбуждении в отношении водителя уголовного дела. В отношении пешехода также возбуждено административное расследование.
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