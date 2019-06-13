Россиянам рассказали, как правильно выбирать клубнику при покупке

Россиянам советуют при покупке клубники выбирать только сухие ягоды, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника управления Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Екатерину Чердакову.
"Клубнику стоит покупать все-таки не раньше середины июня. При выборе важно обращать внимание на ее внешний вид. Ягоды должны быть сухими, без наличия влажности на поверхности. Влага на поверхности ягод может свидетельствовать о порче, либо о неправильной температуре хранения. Например, когда она стояла в холодильнике, а потом ее выставили на продажу, ягода не будет храниться и быстро испортится", – рассказала Чердакова.
Она отметила, что примерно в середине июля созревают малина, смородина, черника, крыжовник, в начале августа – ежевика, а в конце лета – облепиха.
"В ягодах содержатся такие полезные для нашего организма вещества, как витамины, макро- и микроэлементы, пищевые волокна, органические кислоты. Но чтобы ягоды были по-настоящему полезными, нужно уметь их выбирать", – пояснила Чердакова.
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