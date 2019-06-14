На месте "Барнаульского разлома" незаконно возводят новое здание / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru
Несанкционированное строительство коммерческой недвижимости началось в центре города на месте знаменитого "Барнаульского разлома" на улице Партизанской, 60. В администрации города говорят, что не выдавали разрешение на строительство и будут добиваться демонтирования объекта.
Отметим, что забор на месте разлома появился еще несколько недель назад. Однако к строительству рабочие приступили только в конце прошлой недели. Участок принадлежит предпринимателю Алексею Аболымову и гражданину Дании Ниелу Смиту.
Как следует из объявления агентства недвижимости "Миэль", возведение объекта по плану должно завершиться уже к концу июля. По сведениям, постройка пока представляет себой металлический каркас, который по задумке строителей должен превратиться в одноэтажное здание площадью 132 кв. метра с витражным остеклением. В оформлении использована символика сети McDonalds. Однако, по информации Amic.ru, там возводят обычное торговое помещение 520 квадратных метров, которое собственник планирует в будущем сдавать в аренду.
История "Барнаульского разлома" началась в 2006-м году, когда два бизнесмена возвели здесь элитный 7-этажный бизнес-центр. Однако, не успев завершить облицовку и внутреннюю отделку объекта, поссорились и решили поделить его пополам. В итоге постройка оказалась фактически распиленной на две части. После этого она 10 лет так и простояла, пока суд не постановил снести бизнес-центр. С 2016-го года и до настоящего момента территория пустовала. Земля расположена в самом центре краевой столицы и потенциально может стоить десятки миллионов рублей.
Отметим, что в прошлом году в районе туркластера Барнаула похожим образом пытались возвести автомойку на Демидовской площади. После того, как власти города выяснили, что это объект капитального строительства – были направлены документы в суд, который постановил снести автомойку. В итоге в апреле этого года она была демонтирована.
Комментарии
В администрации города говорят, что не выдавали разрешение на строительство и будут добиваться демонтирования объекта.
такое чувство, что у нас в администрации города заседает кучка фофанов бестолковых...