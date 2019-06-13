Вице-премьер Татьяна Голикова во время встречи, посвященной обсуждению дополнительных мер по повышению доходов семей, заявила, что самыми нуждающимися семьями в России являются те, в которых есть дети, сообщает "Интерфакс".
"Необходимо отметить, что самая нуждающаяся в этом смысле категория граждан в нашей стране – это семьи, имеющие детей, в особенности многодетные семьи. 51% из них находится за чертой бедности", – подчеркнула Голикова.
Она заявила, что проблема бедности объединяет все регионы, но причины везде разные.
Голикова напомнила, что Пенсионный фонд России готов к тестированию автоматической технологии определения людей, которые живут за чертой бедности. В ходе эксперимента будет создана специальная база данных. Она позволит в будущем повысить доходы россиян.
Пробный запуск технологии состоится в восьми регионах: в Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях.
Ранее Голикова заявила, что снижение бедности в два раза – "национальная цель номер один". Она отметила, что некоторые положительные тенденции можно увидеть уже сейчас.
Комментарии
Да почти всё население страны за чертой бедности