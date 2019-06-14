"Откуда берутся кретины?": россиян возмутил эфир Малышевой о детях

Телеведущая Елена Малышева вновь оказалась в центре скандала после того, как в своей программе она предложила обсудить, "откуда берутся кретины", сообщает "Газета.ru".
Эфир состоялся на Первом канале в четверг, 13 июня. На передачу обратили внимание ряд СМИ и пользователи соцсетей.
"Наш первый разговор мы назвали строго и сурово: "Откуда берутся кретины?". Слово "кретин" — это слово медицинское, это диагноз определяющий степень умственной отсталости. Откуда берутся дети-кретины, дети с умственной отсталостью?" — начала передачу Малышева.
"Мы сейчас покажем фотографии альпийских кретинов. Потому что в Альпах была целая деревня людей, которые рождались и росли с тяжелыми степенями умственной отсталости", — продолжила Малышева, предложив к просмотру ряд фотографий.
В ассоциации "Аутизм — Регионы" ведущей предъявили претензии и заявили, что она "оскорбляет людей с ментальными нарушениями".
В организации заявили, что слова Малышевой являются унижением достоинства и актом вербального насилия в отношении граждан России с интеллектуальной недостаточностью.
Представитель Малышевой заявил, что ее реакция на претензии последует позже.
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