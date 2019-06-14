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Власти Бийска выделят миллионы на реконструкцию заброшенного стадиона

, ИА "Амител"
Стадион "Прогресс" в наукограде ждет вторая жизнь

Администрация города Бийска объявила тендер на проведение проектно-изыскательских работ для реконструкции знаменитого стадиона "Прогресс", который был заброшен долгие годы. В прошлом году власти наукограда выкупили спортивный объект, пообещав его отремонтировать. Как следует из данных аукциона, стоимость проектных работ оценивается в 7,6 миллиона рублей.

Ожидается, что проект обновленного стадиона разработают в течение 2019 года, а строительство начнут в 2020. Планируется, что на стадионе появится крытый каток с искусственным льдом и трибунами на 250 человек. Также построят парковку на 180 машин.

На стадионе устроят спортивное ядро, в которое будет входить футбольное поле с искусственным покрытием, площадки для легкой атлетики, беговые дорожки, теннисные корты и трибуна на три тысячи человек. На поле установят электронное табло и чашу олимпийского огня.

Стадион "Прогресс" был открыт в 1965 году. До этого там был ров и березовая роща. Сразу после открытия на стадионе начала работу ДЮСШ по шести видам спорта (лыжи, футбол, хоккей, коньки, легкая атлетика, борьба). Здесь же работал самый большой в городе тир по пулевой стрельбе из пистолетов и винтовок. На стадионе проходили все крупнейшие соревнования, включая игры местного футбольного клуба "Динамо", выступали с концертами известные артисты.

Территория и сами сооружения стадиона "Прогресс" с 1993 года не являются муниципальной собственностью. При этом сейчас там все заросло травой, трибуны уже давно развалились, и все это напоминает декорации к военным фильмам.

В 2018 году городские власти выкупили объект за 35 миллионов рублей.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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