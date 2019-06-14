Смертельное ДТП произошло ранним утром 14 июня в Первомайском районе Алтайского края – автомобиль съехал с трассы и врезался в дерево.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, авария случилась около 05:20 на 227-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт".
"По предварительным данным, мужчина-водитель, управляя автомобилем "Тойота Королла", двигаясь со стороны города Барнаула в сторону города Бийска, не справился с управлением, допустил съезд в кювет, где в дальнейшем допустил столкновение с препятствием (дерево)", – отмечают в полиции.
В результате ДТП один человек скончался на месте происшествия, а второй участник аварии с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.
По факту случившегося проводится проверка.
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