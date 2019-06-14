Телеведущая Ксения Собчак на своем канале в социальной сети отреагировала на слова Елены Малышевой, которая в эфире программы "Жить здорово" для определения умственно отсталых детей использовала термин "кретины".
"Наш первый разговор мы назвали строго и сурово: "Откуда берутся кретины?" Слово "кретин" – это слово медицинское, это диагноз, определяющий степень умственной отсталости. Откуда берутся дети-кретины, дети с умственной отсталостью?" – так начала передачу Малышева.
Слова разделили общество на две группы: одни заявили, что это оскорбление всех детей, которые имеют отклонения в умственном в развитии, в то время как другие считают правомерным использование медицинских терминов, пусть даже они кажутся кому-то оскорбительными.
Собчак, судя по всему, разделила мнение первых.
"Какая жесть... Малышева в себе вообще?" – написала телеведущая.
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