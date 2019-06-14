Сбербанк в плановом режиме намерен отказаться от банкоматов в пользу ресайклеров, сообщает РИА "Новости".
"Технологии развиваются, сегодня мы говорим о том, что в нашей стране самым популярным становятся уже ресайклеры, которые и выдают деньги, и принимают. Их нужно меньше перезаряжать, меньше обновлять деньгами. Они более надежны, хотя "мозги" в них значительно сложнее", – объяснил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
По его словам, соответствующее решение было принято уже достаточно давно и планомерно реализуется.
"Мы давно приняли решение, что будем постепенно выводить банкоматы и перегружать нашу сеть самообслуживания в рамках планового обновления на ресайклеры", – уточнил Кузнецов.
Ресайклеры от банкоматов отличаются тем, что позволяют не только снимать наличные, но и вносить их, в том числе в качестве оплаты за ту или иную услугу.
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