Астрофизики из Канадского университета Гуэлфа выдвинули новую гипотезу о космическом происхождении тяжелых металлов, сообщает журнал Nature.
Сейчас господствует теория, что элементы тяжелее железа, включая золото, платину и уран, появились во время столкновения нейтронных звезд.
Канадские ученые нашли альтернативный вариант, с помощью компьютерных технологий смоделировав столкновения нейтронных звезд, черных дыр и сверхновых звезд.
Как выяснилось, именно последние создают идеальные условия для выработки тяжелых металлов, коллапсируя и постепенно превращаясь в черную дыру.
Согласно подсчету исследователей, на такой способ приходится происхождение около 80% тяжелых металлов, которые имеются во Вселенной, сообщает "Хайтек".
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