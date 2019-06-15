Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн дал оценку словам телеведущей Елены Малышевой, которая в эфире программы "Жить здорово" объявила темой обсуждения "Откуда берутся дети-кретины?", сообщает RT.
"Наш первый разговор мы назвали строго и сурово: "Откуда берутся кретины?" Слово "кретин" – это слово медицинское, это диагноз, определяющий степень умственной отсталости. Откуда берутся дети-кретины, дети с умственной отсталостью?" – так начала передачу Малышева.
"Одно и то же слово можно использовать в разном контексте... Бытует мнение, что это оскорбительное слово. На самом деле такие термины медицинские есть, только они используются не в таком уничижительном смысле, а в степени умственной отсталости", — сказал Брюн.
Он выразил мнение, что уместность использования этого термина в публичном пространстве весьма спорна.
"Что касается кретинизма, это довольно устаревшее название умственной отсталости при недостатке гормонов щитовидной железы... Я думаю, что Елена Васильевна, безусловно, говорила в медицинском смысле с некоторым жаргонизмом", — поделился мыслями главный психиатр-нарколог Минздрава.
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