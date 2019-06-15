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Разин: Алибасов останется тяжелым инвалидом

, ИА "Амител"
Коллега предположил, что продюсер "На-На" больше не сможет работать
Бари Алибасов / Фото: kleo.ru

Бари Алибасов / Фото: kleo.ru

Друг и коллега Бари Алибасова продюсер Андрей Разин посетил его в московской больнице имени Склифосовского, сообщает starhit.ru.

О своих выводах после этого визита Разин рассказал журналистам. По его словам, он очень расстроился, когда увидел состояние своего давнего товарища.

"Человек уже в любом случае останется инвалидом, причем тяжелым инвалидом", — утверждает Разин.

По его словам, Алибасов всю оставшуюся жизнь проживет с искусственным пищеводом и скорее всего больше не сможет работать.

"Я в свое время страховал свою жизнь, потом получил серьезную травму, год лежал в больнице. Но мне тогда выплатили страховку в 4,5 миллионов долларов. А у Бари Каримовича нет такой возможности — он свою жизнь не застраховал. Поэтому сейчас одна надежда — что группа будет работать, и он на эти деньги будет существовать", — рассказал продюсер "Ласкового мая".

По его словам, он готов на себя взять организацию выступлений группы "На-На", продюсером которой является Алибасов.

"Я провожу мероприятие по городам России, "Дискотека Союз". Этим летом позову "На-На" выступить, чтобы они не остались без работы", — поделился друг Алибасова.

В ближайшее время Алибасову проведут гастроскопию Она покажет, как восстанавливаются поврежденные органы.

Сын продюсера утверждает, что намерен перевезти отца в одну из европейских клиник.

"Возможно, понадобится какая-то реабилитация, которую можно будет проходить за границей. Там какие-то реабилитационные истории можно найти. Как минимум с точки зрения комфорта, может быть, там лучше, чем в Склифосовского. Это, все-таки, Европа", — заявил Бари Алибасов – младший.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

15.06.2019 12:05
- гость -

Поэтому сейчас одна надежда — что группа будет работать, и он на эти деньги будет существовать", — рассказал продюсер "Ласкового мая".
---
Барри Каримовича жаль, но это высказывание не делает чести Разину или как там его...
не надо прибедняться, 4млн рублей вообще не вопрос для людей такого уровня
работать он будет не покладая рук....

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