Во время саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе президент России Владимир Путин акцентировал внимание присутствующих на негативных процессах, происходящих в мировой экономике.
"В мире разгораются настоящие торговые войны, к сожалению. Фактически идут бои "без правил" с запугиванием и устранением конкурентов не рыночными методами. Сейчас как никогда востребованы наши коллективные усилия, чтобы найти выход из этой ситуации", — цитирует российского лидера RT.
По его словам необходимо в первую очередь защитить от торговых и иных санкционных ограничений социально-гуманитарную сферу.
Речь идет, в частности, о товарах первой необходимости, лекарствах и медицинском оборудовании.
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