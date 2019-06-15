Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс".

Самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" совершил аварийную посадку вечером 5 мая. После приземления загорелась хвостовая часть авиалайнера. В результате пожара погиб 41 человек, среди них один бортпроводник. Выжили 33 пассажира и четыре члена экипажа.

При составлении доклада эксперты основывались на результаты расшифровки данных бортовых и наземных средств объективного контроля и видеоинформации.

Из представленных данных следует, что на самолете обнаружены повреждения, характерные для следов воздействия от молнии.

После этого у него отключился автопилот и нарушилась связь. Несмотря на это, командир воздушного судна (КВС) оценивал ситуацию как штатную и принял решение заходить на посадку в Шереметьево.

"Одновременно со срабатыванием сигнализации капитаном воздушного судна был увеличен режим работы двигателей. Увеличение режима работы двигателей привело к росту приборной скорости: к моменту прохода торца ВПП на высоте 40 ft (12 м) — до 164 kt (304 км/ч), а к высоте 16 ft (5 м) — до 170 kt (315 км/ч)", — гласит текст отчета.

Отмечается, что скорость захода на посадку для имевшихся условий предполагала 155 kt (287 км/ч).

"Данная скорость была установлена экипажем в качестве заданной. РПП (Руководство по производству полетов — ИФ) авиакомпании установлена величина плюс 20 kt в качестве критерия стабилизированного захода на посадку", — пишут специалисты.

Они уточняют, что двигатели лайнера отказали только после жесткой посадки, в то время как в полете они работали исправно.

"После третьего приземления бортовыми самописцами зафиксирована информация, показывающая возможную потерю (полную или частичную) управления двигателями. Для анализа данного вопроса комиссия планирует исследовать компьютеры управления двигателями", — констатируют эксперты.

При посадке SSJ-100 три раза ударился о полосу из-за повышенной нагрузки на переднюю опору шасси.

"Приземление на переднюю опору шасси с большой вертикальной скоростью, а также отклонение полностью "на себя" непосредственно перед приземлением, привело к возникновению интенсивного вращения самолета в направлении "на кабрирование". В результате произошло увеличение углов тангажа и атаки, что при сохранении значительной приборной скорости привело к повторному отделению самолета от ВПП (явление "прогрессирующее козление"), несмотря на полное отклонение в положение "от себя" после отскока", — делают вывод эксперты.

Во время первого "отскока", капитан перевел управление в положение "Максимальный реверс", но раскрытия створок реверса не случилось из-за отсутствия сигналов обжатия основных стоек шасси.

"После получения сигналов об обжатии левой и правой основных стоек шасси началось открытие створок реверса, которое завершилось уже после второго отделения самолета от ВПП. Увеличения режима работы двигателей не произошло, так как в этот момент сигнала обжатия опять не было", — заключает МАК.

На основании составленной картины ЧП теперь запланировано проведение экспериментов на тренажере, чтобы выяснить взаимосвязь действий экипажа мамолета и результата приземления.