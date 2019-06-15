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Два барнаульца продали наркотиков на 2,3 млн рублей

, ИА "Амител"
Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы
Фото: rusdialog.ru

Фото: rusdialog.ru

Два жителя Барнаула организовали интернет-магазин, посредством которого они сбывали наркотики, сообщает прокуратура Алтайского края.

"Они вступили в преступный сговор, создали самостоятельно действующий интернет-магазин по сбыту наркотических средств. Обвиняемые приобретали наркотические средства через тайники-закладки, после формировали розничные тайники-закладки с наркотическими средствами на территории Барнаула. Информацию об этом они размещали в созданном ими интернет-магазине, незаконно получая за продажу наркотических средств денежные средства путем переводов через существующие электронные системы платежей", – пояснил старший прокурор отдела по надзору за следствием в органах МВД России прокуратуры края Владимир Анисимов.

Как установлено следствием, за 4 месяца "онлайн-продаж" им удалось сбыть 680 партий наркотика, получив с этого 2,3 млн рублей прибыли. После этого их задержали.

Завершено расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием интернета в значительном размере  организованной группой").

Его материалы переданы барнаульской прокуратурой в суд. Подсудимым грозит до 20 лет лишения свободы.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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