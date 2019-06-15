Следователи возбудили уголовное дело после того, как подросток получил удар током и лишился обеих рук. В ведомстве уточняют, что ЧП случилось 8 июня 2017 года в барнаульском поселке Спутник.
16-летний Ярослав Шишов, желая спасти забравшегося на дерево котенка, попытался пройти по металлической трубе, проходящей от заброшенной бойлерной к дереву.
Эта бойлерная находилась рядом с охранной зоной высоковольтной линии электропередачи, расположенной с нарушением действующего законодательства.
В итоге подросток получил удар током и обширные ожоги. В больнице ему сделали операцию по ампутации предплечий обеих рук.
Следователи выяснили, что виновником случившегося стал бывший замначальника районных электрических сетей "Алтайэнерго".
"По данным следствия, обвиняемый, в чьи обязанности входила организация проведения плановых осмотров воздушных линий электропередач, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, своевременно не выявил провес проводов ниже 3 метров над тепловыми сетями", — уточнили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.
Мужчина предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 118 УК РФ).
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