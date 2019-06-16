Самозанятым россиянам предложили оказывать господдержку

Минэкономразвития предложило распространить отдельные меры господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства на физических лиц, зарегистрировавшихся в качестве самозанятых, пишут "Ведомости".
В первую очередь речь идет о финансовой, имущественной, информационной, консультационной и образовательной поддержке. Такие меры уже распространяются на индивидуальных предпринимателей в силу их правового статуса.
Также планируется включить положение о самозанятых в госпрограммы, направленные на развитие малого и среднего бизнеса. Кроме того, документ предполагает урегулирование правоотношений с участием самозанятых граждан.
В пояснительной записке к инициативе говорится, что принятие этого закона создаст возможность для участия самозанятых в программах, реализуемых с участием органов государственной власти и местного самоуправления.
В этом году в четырех регионах России – Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области – стартовал эксперимент по введению налога на профессиональный доход. В этих регионах с 1 января самозанятые должны платить налог – 4% физические лица и 6% индивидуальные предприниматели и юридические лица. Пороговое значение дохода, при котором можно использовать данный режим, – не более 2,4 млн рублей в год.
По состоянию на июнь число зарегистрировавшихся самозанятых превысило 100 000 человек. В декабре текущего года может быть принят закон о распространении нового налогового режима на всю территорию России.
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