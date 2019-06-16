Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили медицинских работников Алтайского края с профессиональным праздником, сообщается на официальном сайте региона.
День медицинского работника отмечается в России 16 июня. Работникам и ветеранам отрасли здравоохранения Алтайского края Томенко и Романенко направили праздничное поздравление:
"Уважаемые работники и ветераны здравоохранения! От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником! День медицинского работника по праву стал общенародным праздником, объединив тех, кто по долгу службы оберегает здоровье людей, и тех, кто в качестве пациентов идет за помощью к людям в белых халатах.
В государственных медицинских учреждениях края трудятся более восьми тысяч врачей и 21 тысяча специалистов среднего звена. Это одно из самых многочисленных профессиональных сообществ.
Сегодня перед сферой охраны здоровья стоят задачи колоссальной важности: увеличение продолжительности и качества жизни населения, повышение доступности и комфортности медицинской помощи, модернизация инфраструктуры учреждений первичного уровня, преодоление кадрового дефицита. Для достижения этих целей в рамках национального проекта "Здравоохранение" будут реализованы семь региональных программ, на которые из федерального и краевого бюджетов планируется выделить более 21 миллиарда рублей.
Уважаемые медицинские работники! Искренне благодарим вас за профессионализм, неравнодушие, самоотдачу, верность лучшим традициям отечественной медицины. От всей души желаем семейного благополучия, крепкого здоровья, удачи. С праздником!"
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