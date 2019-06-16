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Виктор Томенко: Иткульский спиртзавод могут выкупить алтайские госструктуры

, ИА "Амител"
Проблемы на предприятии возникли из-за многомиллионных долгов московского владельца
Власти региона заинтересованы в сохранении завода. / Фото: mzgazeta.ru

Власти региона заинтересованы в сохранении завода. / Фото: mzgazeta.ru

20 июня Арбитражный суд края рассмотрит заявление о банкротстве Иткульского спиртзавода — к этой дате предприятие должно предоставить в суд сведения о численности работников, размере заработной платы и ее задолженности, а также иные доказательства собственной несостоятельности, сообщает ГТРК "Алтай".

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко не исключил, что Иткульский спиртзавод могут выкупить подведомственные краю организации или алтайские бизнесмены. Он отметил, что собственники предприятия довели его до такого состояния, что спиртзавод сам на себя подал заявление о банкротстве. Однако вмешиваться в частные дела частного предприятия власти не имеют права.

Проблемы на Иткульском возникли из-за многомиллионных долгов московского владельца "Кристалл-Лефортово". Тем не менее, власти региона заинтересованы в сохранении завода.

"Если процесс перейдет в стадию конкурсного производства, то здесь надо будет нам очень внимательно поконсультироваться, переговоры провести и с конкурсным управляющим о понимании того, если уж мы выходим на распродажу конкурсного имущества, чтобы это сделано было единым комплексом. Чтобы не по частям было разбито предприятие и распродано на металлолом, на запчасти в другие места. А чтобы было продано целиком, чтобы новый покупатель мог на этом же оборудовании, используя, возможно, труд тех же самых людей, которые работали раньше, восстановить производство. И в этом смысле одним из таких покупателей могли бы стать госструктуры, подведомственные органам власти Алтайского края. Или, может, наши деятельные, зарекомендовавшие себя бизнесмены", — отметил Томенко.

Он также подчеркнул, что власти региона сегодня внимательно следят за тем, чтобы в ходе всех этих перипетий финансово-экономических не были нарушены права работников.

"Не были нарушены другие ограничения, которые на деятельность предприятия накладываются, скажем, экологического или технологического характера, где оборудование сложное и опасное. Но в целом речь идет о том, чтобы постараться в ходе законных процедур, которые в настоящее время идут, вывести предприятие из кризиса и сохранить его деятельность в рамках того же юридического лица или организовав какую-то новую компанию", — заключил Томенко.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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