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Патриарх Кирилл объяснил, почему РПЦ никогда не ошибается

, ИА "Амител"
"Потому что через нее говорит и действует Дух Божий", - сказал патриарх
Патриарх назвал праздник Троицы 'днем особого оптимизма' / Фото: news.yandex.ru

Патриарх назвал праздник Троицы "днем особого оптимизма" / Фото: news.yandex.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник святой Троицы совершил богослужение в Троице-Сергиевой лавре и поздравил верующих с "днем рождения Церкви", сообщает РИА "Новости".

В воскресенье православные верующие вспоминают схождение Святого Духа на учеников Иисуса Христа. Событие произошло на пятидесятый день после Пасхи, поэтому праздник часто называют Пятидесятницей.

Считается, что апостолы обрели дар разговаривать на разных языках и отправились нести слово Божие по всем миру. С этого момента началась история христианской Церкви.

"Это день рождения Церкви, которая призвана передавать дар Святого Духа людям, которая призвана провозглашать Божию правду. Церкви, которая не может ошибаться в своей совокупности — не в отдельных людях, пусть даже иногда и очень известных, а именно в совокупности. Потому что через нее говорит и действует Дух Божий", — сказал предстоятель Русской церкви, обращаясь к верующим.

Он назвал праздник Троицы "днем особого оптимизма" и пожелал всем, кто приехал в воскресенье в Лавру, сохранить это светлое чувство как можно дольше.

На патриаршую литургию в Успенском соборе собралось несколько тысяч человек.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

16.06.2019 19:19
Пионер

Мосейцево

0  0
16.06.2019 19:42
месный

Ну судя по тому к чему стремятся попы - к золоту, бабкам, яхтам, часам за миллионы, к дорогим тачкам, чё творят сами за пределами церкви то тут походу не божий дух в них а дявольский!

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