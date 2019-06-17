Экспертная комиссия не засчитала ЕГЭ по математике выпускника гимназии № 3 Артема Ярового из Астрахани, работу которого не смогли отсканировать и проверить, сообщает телеканал "360" со ссылкой на директора школы Нину Меланьину.
"Не прошла скан его работа. У него была обыкновенная черная гелиевая ручка, он ее покупал в магазине товаров, где все продается для ЕГЭ. Причем титульный лист у него просканировался, а сама работа почему-то не прошла скан", – рассказала Меланьина.
Она отметила, что ручка у школьника была нормальной, сканер также был в рабочем состоянии. Причем работы остальных школьников нормально отсканировались.
"Ему предложили два варианта: или переписывай работу, или будут находить его работу и проверять", – подчеркнула Меланьина, добавив, что выпускнику как можно быстрее необходимо сказать о своем решении.
"Мы на его стороне", – сказала директор, отметив, что интересы ученика никто ущемлять не собирается.
Как рассказал сам Артем, он сначала не поверил результатам ЕГЭ. Когда увидел, что получил ноль баллов, то подумал, что это какая-то шутка. Однако после того, как он вошел в системе в личный кабинет, все сомнения развеялись.
Как пишет "Мел", школьник опасается, что такой же результат может показать ЕГЭ по русскому. Ведь все работы он заполнял одной и той же ручкой. Также выпускник переживает, что из-за этого его поступление в вуз придется отложить до следующего года.
Неравнодушные написали петицию на change.org с требованием перепроверить работу Артема. На данный момент подписи оставили 87 тысяч человек.
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