Обвиняемые в убийстве барнаульца Михаила Седова попросили, чтобы их судила коллегия присяжных заседателей. На предварительном слушании задержанные подтвердили свое намерение о рассмотрении дела с участием присяжных, а суд удовлетворил их просьбу.
Вердикт по громкому делу вынесет коллегия из восьми гражданских лиц разного возраста и профессий, также определят запасных присяжных.
Лица, привлеченные к рассмотрению дела, выберут старшину, который будет руководить ходом совещания присяжных заседателей. По поручению коллегии он будет обращаться к судье с вопросами и просьбами, подведет итоги голосования и провозгласит вердикт.
Судебное заседание по делу об убийстве барнаульца назначено на 20 июня 2019 года в Алтайском краевом суде. За убийство, совершенное группой лиц, молодым парням грозит до 20 лет тюрьмы. Ранее сообщалось, что в ходе следствия обвиняемые свою вину не признали.
Напомним, вечером 2 октября 2018 года в гаражно-строительном кооперативе на ул. Малахова обвиняемые планировали угон автомобиля. В поле их зрения попала машина 38-летнего Михаила Седова (Subaru, – прим. ред.). Парни избили владельца авто металлическими монтажками, закрыли его в багажнике и вывезли на озеро Пионерское. Там они нанесли мужчине пять ножевых ранений, а его тело спрятали в лесу. Машину Михаила угонщики бросили в районе пос. Власиха, на ул. Ковыльной, забрав только деньги.
Комментарии
пожизненное и до конца дней раком стоять среди двух надзирателей в черном дельфине
с материалами дела бы ознакомиться.а то большие сомнения есть ,что это они.
Моральные уроды, 20 лет-это слишком мягкое наказание для таких НЕЛЮДЕЙ...
Почему эти преступники надеятся на присяжных. Гражданское общество их просто съедят. Шансов нет. Один из пацанов уже косит в дурдоме
Видимо есть проблемы с доказательной базой, хотят через присяжных соскочить
просто запредельная наглость