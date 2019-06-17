Стоимость лекарств вырастет в России из-за новой маркировки

Производители медицинских препаратов рассчитали, на сколько увеличится себестоимость лекарств из-за введения обязательной маркировки с криптозащитой, пишет "Российская газета" со ссылкой на заявление представителей фармрынка в министерстве промышленности и торговли.
Система "Честный знак" разработана для того, чтобы отслеживать движение каждой упаковки любого лекарства от производителя до конечной точки – аптеки или медицинского учреждения. Она едина для всей страны и обязательна для каждой фармкомпании.
Внедрять защитную маркировку начали с февраля 2017 года, тогда к пилотному проекту подключились только несколько фармкомпаний. Остальные участники рынка должны будут наносить обязательную маркировку на свою продукцию уже с 1 января 2020 года.
Присоединившиеся к эксперименту производители подсчитали, что введение маркировки обходится им в 100 млн руб. В общей сложности себестоимость одной упаковки лекарства возрастает на 80 копеек, и на 1,3 рубля – с учетом стоимости криптокода.
Замминистра промышленности и торговли России Сергей Цыб подчеркнул, что фармкомпании не получат отсрочки для перехода на новую систему. Если производитель хочет остаться на рынке, он обязан в оговоренные сроки внедрить маркировку. Он также отметил, что "правительство и так уже пошло навстречу отрасли, согласившись сократить код криптозащиты с 88 знаков до 44, что должно упростить внедрение".
К системе должны будут присоединиться аптеки, так как в требования маркировок включены и лицензии аптечных сетей. Таким образом, незарегистрированные в системе торговые точки с лекарствами будут считаться нарушителями.
Ранее сообщалось, что запрет пищевого спирта в лекарствах может вызвать рост цен. Минпромторг предложил наложить запрет на использование пищевого спирта для производства лекарств, в том числе настоек боярышника, валерианы, валокордина, корвалола и пустырника.
Комментарии
Опять вырастут цены на лекарства? Пенсии на лекарства не хватает.
Всё для людей,всё для блага человека. Очередное повышение цен. Кто больше,кто дальше,что ещё? Воздух?
Замечательная новость. Снова кто-то на мне заработает.