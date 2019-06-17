Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Согласно новому закону, в случае причинения тяжкого вреда здоровью виновника ДТП могут лишить свободы сроком до семи лет, обязать выполнять принудительные работы сроком до пяти лет и лишить права занимать определенные должности в течение трех лет.
При смерти человека в результате "пьяного" ДТП виновника могут приговорить к тюремному заключению сроком до 12 лет, а в случае многочисленных жертв виновнику грозит лишение свободы до 15 лет.
Ранее Совфед на пленарном заседании одобрил закон об ужесточении наказания за такие ДТП. Из заключения профильного комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству следует, что принятие закона повысит эффективность профилактики нарушений ПДД в состоянии опьянения.
В апреле спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за пять лет под колесами пьяных водителей исчезает целый город.
"Ежегодно более четырех тысяч человек погибают под колесами пьяных водителей, более 20 тысяч становятся инвалидами. Представьте себе – за пять лет под колесами пьяного водителя исчезает город", – отметил Володин.
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