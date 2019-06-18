12 замов Орешкина: министр объяснил, зачем ему дюжина заместителей

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин объяснил, почему у него 12 заместителей, сообщает РИА "Новости".
По слова Орешкина, "это связано с тем, что у Министерства экономического развития самая широкая повестка и оно вовлечено практически во все вопросы, связанные со стратегическим развитием государства".
"За каждое направление отвечает свой специалист, который находится в тесном контакте с профильными ведомствами", – подчеркнул Орешкин.
Ранее стало известно, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев назначил бывшего посла России в Беларуси Михаила Бабича заместителем министра экономического развития страны.
В ноябре 2018 года сообщалось, что Орешкин назначил на пост директора Кадастровой палаты РФ неизвестного уроженца Таджикской ССР с опытом работы медицинским братом.
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