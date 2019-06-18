В понедельник, 17 июня, гордума Бийска рассмотрела вопрос о сложении полномочий оппозиционного депутата Евгения Корчагина, сообщает "Бийский рабочий".
В отличие от многих народных избранников, забывших указать какое-либо имущество, Корчагин и вовсе не стал утруждать себя составлением обязательного документа.
В связи с нарушением законодательства, парламентарии единогласным решением лишили коммуниста мандата. Сам он на заседании не присутствовал.
В результате бийчанин стал очередным депутатом, который упустил свое место в думе из-за декларации о доходах.
Довыборы по округам № 2 и 6 назначены на Единый день голосования – 8 сентября.
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