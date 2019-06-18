Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.
Он напомнил, что в стране проживают 12,5 млн бедняков. Однако, по его словам, правительство страны принимает меры для стабилизации обстановки.
Подготовлен целый ряд мероприятий, которые должны уменьшить количество людей с низким уровнем достатка на 30-40%, заверил Кудин.
В их числе он назвал такие возможные меры поддержки как маткапитал и пособие на первого ребенка.
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