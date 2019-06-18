Вторник, 18 Июнь, 15:49

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,32
€ 72,11
Обь
414см -19

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Опрессовка-2019ЕГЭ-2019Дневник АТР-2019
Новости

Горжанкин: Алибасов уже строит планы концертов "На-На"

, ИА "Амител"
Пиар-директор рассказал о самочувствии продюсера
Бари Алибасов выписан из больницы и находится со своей женой Лидией Федосеевой-Шукшиной / Фото: regnum.ru

Бари Алибасов выписан из больницы и находится со своей женой Лидией Федосеевой-Шукшиной / Фото: regnum.ru

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал о том, как себя чувствует продюсер группы "На-На", сообщает "Национальная служба новостей".

По его словам, Алибасов выписан из больницы и находится со своей женой Лидией Федосеевой-Шукшиной и котом Чучей.

Горжанкин подчеркнул, что жизни музыканта ничего не угрожает. Более того, он уже обдумывает планы организации концертов группы "На-На".

Продюсера, композитора и музыканта госпитализировали в НИИ им. Склифосовского после того, как он перепутал жидкость для прочистки труб с питьевым йогуртом.

Попадание разъедающего вещества нанесло серьезные ожоги дыхательным путям, пищеводу и желудку.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

18.06.2019 14:46
гость

надо же за кота деньги отбить

0  0
18.06.2019 15:25
- гость -



18.06.2019 14:46
гость

так кот тот или не тот? если не тот, то где тот?

0  0
18.06.2019 15:32
- гость -

Походу ничего и не пил.... Пиар-акция какая-то..... Хоть от нафталина отряхнули..

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
15:33
Лжесотрудник банка украл у жителя Горного Алтая более 100 тысяч рублей 0
15:19
Главу Западно-Сибирского МТУ воздушного транспорта поймали на взятках 1
15:04
Экс-президент Египта умер на скамье подсудимых 0
14:58
Очевидцы: автомобиль сбил девушек на зебре в Барнауле 1
14:33
Опубликован трейлер фильма "Текст" по роману Глуховского 0
14:23
Житель Алтайского края разобрал чужой автомобиль на запчасти 1
14:15
Горжанкин: Алибасов уже строит планы концертов "На-На" 3
14:02
АлтГУ вновь вошел в число лучших вузов России и мира в ведущих рейтингах 1
13:49
Барнаул вошел в топ-3 "городов невест" в РФ 1
13:32
Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности 15
13:21
Грузовик перевернулся на трассе Алтай – Кузбасс 0
13:04
Megadeth отменяет концерты из-за рака горла у Мастейна 1
12:48
Пьяная компания в Заринске набросилась на полицейских, возбуждено уголовное дело 3
12:35
Чиновник мэрии Барнаула уволился на фоне информации о взятке 16
12:29
Минтруд РФ подсчитал количество работающих пенсионеров 17
12:16
Экс-глава Свердловской железной дороги совершил суицид 2
12:02
В Финансовом университете на Алтае стартовала приемная комиссия 0
11:59
Зачем поликлиникам будут присваивать "звезды" и что это значит для пациентов 8
11:43
Какого цвета шарики: новая оптическая иллюзия захватила соцсети 5
11:32
Дауни-младший предложил поменять пол Железного человека 1
11:21
Соседская вражда на Алтае привела к драке с применением лопаты и уголовному делу 0
11:05
За нарушение авторских прав в РФ осудили 1234 человека за два года 0
10:52
Власти потратят 6 миллионов на третий за 7 лет ремонт здания мэрии Барнаула 8
10:39
Экипажи ретроралли "Пекин – Париж" побывали в маленькой алтайской Германии 2
10:30
Управляй телевизором в одно слово: для тех, кто привык идти в ногу с прогрессом 0
10:24
Пассажиры отказались лететь на не заводившемся самолете в Новосибирске 13
10:09
Двум мужчинам грозит колония за липовые ДТП в Горном Алтае 0
09:56
Алтайский бизнесмен уклонился от уплаты 6,5 млн рублей налогов 2
09:37
Медведев поручил разобраться с ростом цен на бензин в Сибири 16
09:12
Руководство ФК "Новосибирск" пообещало выйти в премьер-лигу 0
09:01
Получены фото с экспедиции "По следам снежного барса" на Алтае 0
08:51
Бийского депутата-оппозиционера лишили мандата 3
08:36
Сходы по вопросам газификации проводят в Горно-Алтайске 1
08:21
Пять машин забросали яйцами из окна многоэтажки в Барнауле 42
08:06
Где живут клещи и как они нападают на людей 21
07:50
Как комментаторы "Матч ТВ" гостили в Барнауле и сыграли в футбол с чиновниками 0
07:34
Летняя "выручалочка": какой гаджет спасет в жару 0
07:23
Квартиру с санузлом в спальне продают в Барнауле за 8 млн рублей 7
07:15
Отмена "долевок": какое жилье безопасно покупать в период строительной революции 0
07:01
Яркие экранизации 2019: читаем и смотрим 0
06:48
"Умные" счетчики приведут к росту тарифов на электроэнергию – эксперт 10
06:32
От кареты до внедорожника: фотографии необычных детских колясок 0
06:17
Дожди, грозы и сильный ветер: прогноз погоды в Алтайском крае на 18 июня 0
06:01
Более 270 компаний примут участие в "Дне поля" в Алтайском крае 4
05:55
12 замов Орешкина: министр объяснил, зачем ему дюжина заместителей 3
04:58
Бутина начала преподавать в тюрьме основы демократической системы США 2
03:55
Песков ответил на очередной вопрос о рейтинге Путина: есть "А" и "Б" 8
02:55
Медики рассказали, почему поездки в деревню избавляют детей от астмы 0
01:01
Су-27 перехватили американские бомбардировщики у российских границ 6
00:26
Российские ученые "вышли на новый уровень" на пути к невидимости 3

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.