Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал о том, как себя чувствует продюсер группы "На-На", сообщает "Национальная служба новостей".
По его словам, Алибасов выписан из больницы и находится со своей женой Лидией Федосеевой-Шукшиной и котом Чучей.
Горжанкин подчеркнул, что жизни музыканта ничего не угрожает. Более того, он уже обдумывает планы организации концертов группы "На-На".
Продюсера, композитора и музыканта госпитализировали в НИИ им. Склифосовского после того, как он перепутал жидкость для прочистки труб с питьевым йогуртом.
Попадание разъедающего вещества нанесло серьезные ожоги дыхательным путям, пищеводу и желудку.
Комментарии
надо же за кота деньги отбить
18.06.2019 14:46
гость
так кот тот или не тот? если не тот, то где тот?
Походу ничего и не пил.... Пиар-акция какая-то..... Хоть от нафталина отряхнули..