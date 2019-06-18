Адвокат видеоблогера BadComedian Сергей Панченко рассказал "МБХ Медиа" о том, что Евгений Баженов и кинокомпания Kinodanz, подавшая на него миллионный иск, пришли к мировому соглашению.
"Мировое соглашение об урегулировании спора достигнуто, – заявил Панченко. – Стороны считают данный инцидент урегулированным".
На каких условиях кинокомпания отказалась от претензий к блогеру, не разглашается.
В начале июня блогер и обозреватель фильмов Евгений Баженов (BadComedian) выпустил видеообращение, в котором заявил, что в ближайшее время может закрыть свой youtube-канал.
По его словам, уже полгода у него пытается высудить миллион рублей российская кинокомпания Kinodanz за обзор ее фильма "За гранью реальности".
Его обвиняют в том, что он нарушил авторские права, превысив допустимые объемы цитирования.
При этом законодательно не установлена норма допустимого цитирования фильмов во время обзоров, утверждает Баженов.
Продюсер кинокомпании Евгения Мелентьева утверждает, что из-за обзора картины, в которой обозреватель использовал отрывки из фильма продолжительностью 20 минут и раскрыл сюжет, Kinodanz потеряла гораздо большую сумму, чем миллион рублей.
По его словам, из-за обзора блогера компании пришлось изменить условия контрактов с иностранными дистрибьюторами.
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