Известный певец российской эстрады Филипп Киркоров рассказал РИА Новости об инциденте при посадке самолета в Москве, который случился во время возвращения из гастролей в Варне.
"Самолет компании S7 совершил жесткую посадку, потом резко поднялись вверх и со второго круга приземлились", — рассказал исполнитель.
По его словам, после этого пришлось успокаивать детей. Но король российской поп-сцены не растерялся, и сказал им, что это американские горки – репетиция перед Диснейлэндом.
Киркоров выразил благодарность пилотам, которые продемонстрировали свой профессионализм, благополучно зайдя на посадку со второй попытки.
В пресс-службе аэропорта Домодедова уточнили, что посадка прошла в штатном режиме. Решение о заходе на второй круг было принято из-за сильного ветра.
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