Росстат зафиксировал резкий подъем стоимости бензина производителями, сообщает РИА "Новости".
Отпускные цены выросли на 17,5%, подсчитали в ведомстве. В то же время цены на нефть поднялись только на 4,5%.
Пока что это не отразилось на рознице. С начала апреля по 10 июня стоимость цен на российских АЗС увеличилась менее, чем на 1% (0,96%).
Это связывают с действием договора о заморозке цен на бензин. Он будет действовать до конца месяца.
Комментарии
Давайте в казахстане или китае закупать бензин, это реально дешевле!
В стране-бензоколонке нет бензина... смешно...
Со своих овец можно всю шкуру драть, они в своем загоне.
Пора разжигать ! И готовить молоток с длинной ручкой
Ждем с нетерпением подорожания цен на ВСЕ!!!!
Тем кто владеет бензином, его выгоднее продавать на внешний рынок за баксы, при этом бакс с 2014г искуственно уронили. Соотвестьвнно получаем дефецит на внутр рынке и рост цен.
19.06.2019 11:54
- гость -
а продавать за рубли - кишка тонка?