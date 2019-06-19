Группа компаний Marussia Beverages рассматривает возможность приобретения Иткульского спиртзавода в Алтайском крае, входящего в холдинг "Кристалл-Лефортово". Об этом изданию "Коммерсантъ" сообщил генеральный директор ООО "Маруся бевереджис рус" Юрий Тинт.
"Мы постоянно рассматриваем различные возможности для фокусных инвестиций по всему миру. Можем подтвердить, что в данный момент мы проводим процедуру due diligence Иткульского СВЗ. Основываясь на ее результатах, совет директоров группы будет принимать решение о возможном приобретении предприятия с целью его финансового оздоровления и дальнейшего развития",— сказал Юрий Тинт.
По данным компании, Иткульский спиртзавод на протяжении десяти лет производит для Marussia Beverages водку Mamont.
"Мы всегда были очень довольны качеством продукции и профессионализмом сотрудников Иткуля. Во всех странах, где мы развиваем Mamont, у нас только положительные отзывы о продукте", — сказал господин Тинт.
Marussia Beverages (штаб-квартира в Нидерландах) имеет офисы в Москве, Париже, Лондоне, Киеве, Тбилиси, Амстердаме и Нью-Йорке, принадлежит Haydn Holding AB (Швеция). ООО "Маруся бевереджис рус" — дистрибьютор премиального алкоголя (ТМ Mamont, Chateau Mukhrani и Tamada, Schlumberger, Mozart, Mossburn и др.). В 2017 году группа запустила в работу винокурню Torabhaig в Шотландии на острове Скай. В Marussia Beverages уточнили, что в настоящее время компания не располагает собственными производственными мощностями в России.
Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко не исключил, что Иткульский спиртзавод могут выкупить подведомственные краю организации или алтайские бизнесмены. Он отметил, что собственники предприятия довели его до такого состояния, что спиртзавод сам на себя подал заявление о банкротстве. Однако вмешиваться в частные дела частного предприятия власти не имеют права.
Проблемы на заводе возникли из-за многомиллионных долгов московского владельца "Кристалл-Лефортово". Тем не менее власти региона заинтересованы в сохранении завода.
Он также подчеркнул, что власти региона сегодня внимательно следят за тем, чтобы в ходе всех этих финансово-экономических перипетий не были нарушены права работников.
Комментарии
Можем подтвердить, что в данный момент мы проводим процедуру due diligence Иткульского СВЗ -- а нельзя просто написать - проводят юридическую экспертизу...
для чего эти понты?...