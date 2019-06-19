Сторож бензохранилища в Бийске признался в хищении почти тонны дизельного топлива, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что сотрудник службы безопасности предприятия сообщил правоохранителям о хищении 992 литров горючего. Накануне организация получила очередную партию ГСМ общим объемом одиннадцать с половиной тонн.
"Утром рабочие заметили, что пломбы на цистерне сорваны, а часть горюче-смазочных материалов пропала. Общий ущерб составил около 45 тысяч рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника.
Им оказался 35-летний сторож", – добавляют в ведомстве.
Мужчина написал явку с повинной и признался, что слил с бензовоза топливо в канистры и продал неизвестным по сниженной цене.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый определен под подписку о невыезде.
Комментарии
Это только засекли, что он почти тонну украл, скорее всего раньше тоже крал, тлько более мелкие краи, акуратней, а тут видимо заказик подвернулся - он и решил бабла хапануть и попался от жадности. Вор - должен сидеть .