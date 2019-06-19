Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания кабмина предложил обсудить повышение ежемесячного детского пособия, которое получают за детей от 1,5 до 3 лет, сообщает РИА "Новости".
Глава кабинета министров напомнил, что сумма в 50 рублей была введена в 1994 году как временная мера, и так до сих пор не была индексирована.
"Ее размер вызывает у людей только недоумение и обиду. Понятно, что в системе социальной помощи такого рода вещей быть не должно", – подчеркнул Медведев.
Он предложил поднять размер до прожиточного минимума ребенка, при этом ограничив количество получателей тем, кто в этом пособии действительно нуждается. Речь идет о семьях, чей доход на душу ниже установленного уровня.
Какой именно доход следует взять за черту разграничения между получателями меры поддержки и теми, кому она не предназначена, Медведев намерен обсудить с министрами, после чего представить предложение президенту Владимиру Путину.
Комментарии
А Медведев в курсе, что это пособие выплачивается работодателем? Он их хочет обязать платить этот прожиточный минимум?
Только было хотел сказать, что хоьт чего то предложил умного но...... "не всем" - ясно, расходимся, фиг кто получит, это для избранных дополнительная кормушка.
Этим он указывает - что делиться народ на нищих и совсем голодных. разве тем, у кого на 50копеек будет выше уровень чем инимум для получения - не нуждаются?
Любой гражданин должен получать одинаково, не зависимо нуждается или нет, родил ребенка - пожалуйста получи, почувствуй, что государству на тебя не пофиг.
Но у нас к сожалению как всегда, двойные законы, двойные стандарты, и куча недоумений, родишь - пойдешь получить суму на которую рассчитываешь - а тебе скажут - извините - вы не проходите. А ребенок то уже вот он....а кормить его, одевать, и т.д.?
Все-таки надо было его в коллайдере оставить...
Все-таки надо было его в коллайдере оставить...
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Там мезоны ему башку бы и прочистили.