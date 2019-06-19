Певица Ольга Бузова поделилась в своем Instagram радостью по поводу огромной популярности запроса с названием клипа на песню "Водица", который она презентовала 4 июня.
По ее словам, запрос сверхпопулярен на протяжении двух недель и интерес до сих пор не угасает. А в YouTube она лидирует уже вторую неделю подряд, установив тем самым рекорд, утверждает поп-дива.
Исполнительница также отметила регионы, где ее творчеством интересуются больше всего: Алтайский край, Самарская и Челябинская области.
"Теперь Ольга Бузова не #ВтораяПослеПутина", – написала артистка, указав, что если сравнивать количество запросов в интернете, то на нее приходится 58%, в то время как на российского лидера – 42%.
"Это говорит о том, что я двигаюсь в правильном направлении", – констатировала Бузова.
Комментарии
Это говорит не о том, что бузова в правильном направлении идет, а только то, что маразм наших людей крепчает, если они эту "певицу" слушают и смотрят.
Полностью согласен, если Бузова уже лидирует то это говорит что общество деградирует. И слово "Дно" здесь будет звучать даже высоко, это где то глубже "Дна"
Согласен с предыдущим оратором! Это жесть какая-то, коль такие "таланты" соль популярны
упали на дно марианской впадины, и начали там себе яму рыть
И этот народ требует признать адекватность его выбора Путина президентом, и еще при этом уважать этот выбор!.. а завтра все за Бузову пойдут дружно голосовать.
Да ладно вы - дно! Вполне логично и ожидаемо. Это дети поклонников Ласкового мая, Миража, Ромы Жукова, Фристайла и подобной говномузыки....
19.06.2019 15:56
Кот.Без сапог.
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Т.е. социум здесь ни при чем? однако....
Что может вылезти хорошее из Дом 2? Ничего! Из одной говноямы червь вылез что Собчак что это.