Мастер спорта международного класса по альпинизму 33-летняя Елена Рухляда безвестно пропала в Новосибирске, сообщает sibkray.ru.
Подруга девушки утверждает, что ее "похитил и увез в мешке" бывший муж. Угнанная у друга машина спустя сутки найдена рядом с лесом.
По данному факту следственные органы СУ СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело по статьям "похищение" и "убийство".
"Он нападал на нее неоднократно. Неоднократно у него были приводы в полицию, поэтому и развелись. Он кидался на нее, избивал", — утверждает близкий человек спортсменки.
К настоящему моменту местонахождение девушки и ее мужа неизвестно.
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