Вечером 19 июня в Барнауле ведутся работы по устранению повреждения водопровода, выявленного рядом со зданием №55 на улице Эмилии Алексеевой.
В городской администрации уточнили, что мероприятие проводится без отключения водоснабжения барнаульцев.
На время устранения коммунальной аварии будет перекрыто движение на участке ул. Э. Алексеевой между перекрестками с улицами Глушкова и Малахова.
Объезд будет осуществляться следующим образом:
– для маршрутов №35, 57,120, 51, 76: Малахова – П. Сухова – 40 лет Октября – Э. Алексеевой – далее по стандартной схеме;
– для маршрутов №32, 4: Э. Алексеевой – Малахова – П. Сухова – 40 лет Октября – Э. Алексеевой – далее по обычной схеме.
Открыть проезд планируется после завершения работ – до 6 часов утра 20 июня. Автолюбителям рекомендуют заблаговременно выбирать маршруты объезда.
Комментарии
А асфальт-то восстановят? Или как всегда?