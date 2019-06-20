Россияне стали брать меньше микрозаймов

Микрофинансовые организации в апреле сократили выдачи займов россиянам на 7,5%, до 1,37 млн штук, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование бюро кредитных историй "Эквифакс".
Отмечается, что в апреле было выдано 1,37 млн микрозаймов против 1,48 млн в марте. Несмотря на прирост средней суммы займа на 7%, до 13,4 тыс. рублей, объем выданных займов также немного сократился за месяц – с 18,4 миллиарда рублей до 18,3 млрд рублей.
При этом в годовом выражении количество выданных микрофинансовыми организациями займов в апреле выросло на 14%, а их объем – на 26%.
"Рынок микрофинансирования в России выходит на новый виток своего существования, чему активно способствуют пристальное внимание со стороны регулятора и ряд предпринятых мер по ограничению бурного развития сегмента за счет роста процентных ставок и, соответственно, полной стоимости займа. Помимо того, что рынок покинуло несколько крупных игроков, ведущие микрофинансовые организации постепенно уходят от политики агрессивного наращивания портфеля, предпочитая стабильный умеренный рост", – пояснил гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин.
Также отмечается, что со стороны населения по-прежнему наблюдается стабильно высокий спрос на услуги МФО, что при стабилизации уровней риска и реализации необходимых мер по трансформации рынка будет служить залогом дальнейшего роста.
В конце января вступили в силу поправки в профильное законодательство МФО, ограничивающие уровень максимального размера процентов, которые МФО могут начислять по микрозайму, и ежедневной процентной ставки. Теперь и до 1 июля максимальный размер процентов по займам не может превышать сумму первоначального займа более чем в два с половиной раза, до января 2020 года – в два, затем – в полтора раза. А ежедневная процентная ставка не должна превышать 1,5%, в дальнейшем она снизится до 1%.
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