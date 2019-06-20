Со следующего года в России запланировано изменение норматива отопления в зависимости от этажности, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на члена Комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Благодаря данной инициативе у владельцев квартир, расположенных на нижних этажах, существенно вырастут платежи.
Как отметил Гладких, основная нагрузка ляжет на собственников квартир с 1-го по 4-й этаж. Он также подчеркнул, что новый норматив, учитывающий этажность, должны были внедрить с 2016 года.
"Мы подготовили обращение к председателю правительства о том, чтобы отменить эти нормативы, передать этот вопрос в компетенцию субъектов или хотя бы перенести срок их введения", – рассказал он.
По словам Гладких, тогда Минстрой настоял на переносе сроков на 2020 год.
Гладких считает, что исправить ситуацию могла бы передача полномочий по вводу нового норматива регионам. Тогда субъекты смогут сами решать, насколько целесообразно в их условиях вводить такой порядок расчета оплаты отопления.
Комментарии
Как же они достали со своими идиотскими и крохоборскими инициативами!!! Когда же они уже нажрутся!!!!
Тепло стремится вверх или Я не ту физику учил, или им её не преподавали...
Смерти желать нельзя, но все же... сил уже нет их терпеть
у кого-то в мозгу перемкнуло?
Задрали уже !!! Они точно что-то употребляют запрещенное!!!
Расход тепла, что на 1 этаже, что на 9-м одинаковый. Только на первом этаже холодно, не хватает тепла батарей. У меня этой зимой в квартире на 1 этаже было 18 градусов. Еще и за недогрев платить должен?
это так плавно подводят к тому, чтобы ставили приборы учета на отопление)))
Вот лифт на при поездке на 12 этаж расходует электроэнергии в 4 раза больше, чем на 3 этаж и изнашивается в 4 раза больше. Надо это учесть при оплате.
А кто-нибудь может внятно объяснить, на каком основании? И да, у нас дом 4-этажный. И?
Чтобы доставить воду на верхние этажи должны работать насосы, чем выше, тем больше расход электрознергии на работу насосов.
Ну вобще логично. Самые горячие трубы у подачи, чем дальше, тем больше остывают.
Если дом 4 этажный, то на 3 этаже будет тепло за счет 2-го и 4-го этажа, можно отключить отопление. Почему кто-то должен оплачивать тепло средним этажам?
20.06.2019 15:38
- гость -
Ну вобще логично. Самые горячие трубы у подачи, чем дальше, тем больше остывают.
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У нас в доме на 10 этаж идут трубы, потом на нижние этажи. На первом и втором еле теплые батарее на обратке. Тепло идет вверх, его трудно удержат. Первые этажи оталивают верхние.
у нас в 10 этажке верхний розлив и пока по всем батареям с 10 этажа спустится до первого , она уже холодная . И за что платить больше, за тепло на верхних этажах ? В госдуре нет мыслящих ?
Ещё раз доказали спортсмены и артисты это бред в госдуре....
да, интересно было бы взглянуть на обоснование этого новшества.
какой-то новый вид дискриминации.
можно набросать ещё ряд подобных предложений, например:
чтобы владельцы торцевых и угловых квартир платили больше
жители последнего этажа тоже должны платить больше, т.к. больше площадь, граничащая с внешней средой и, соответственно, больше теплопотери.
про лифты тоже верно было тут замечено.
У меня такое чувство, что дИпутатам нечем заняться. Экономика в порядке , правительство вместе с Димой исполняет указы президента досрочно, вот от безделия и замутили...
20.06.2019 15:41
- гость -
И? От этого 3-ий этаж перестает платить за отопление?
Первый этаж за лифт платит, постоянно грязь на этаже, мусор под окнами и люди это терпят. А тут ещё и больше всех за отопление платить. За такие неудобства жильцам компенсацию нужно платить или снижать для тарифы. Еба...ноРоссы одумайтесь
"со ссылкой на члена Комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких." Здесь ключевое слово член
Этот Член живёт на верхнем этаже ? Для себя родимого ?