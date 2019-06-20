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Цены на отопление существенно вырастут у жителей нижних этажей в России

, ИА "Амител"
Депутат подчеркнул, что новый норматив, учитывающий этажность, должны были внедрить с 2016 года
Основная нагрузка ляжет на собственников квартир с 1-го по 4-й этаж / Фото: obzor.lt

Основная нагрузка ляжет на собственников квартир с 1-го по 4-й этаж / Фото: obzor.lt

Со следующего года в России запланировано изменение норматива отопления в зависимости от этажности, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на члена Комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.

Благодаря данной инициативе у владельцев квартир, расположенных на нижних этажах, существенно вырастут платежи.

Как отметил Гладких, основная нагрузка ляжет на собственников квартир с 1-го по 4-й этаж. Он также подчеркнул, что новый норматив, учитывающий этажность, должны были внедрить с 2016 года.

"Мы подготовили обращение к председателю правительства о том, чтобы отменить эти нормативы, передать этот вопрос в компетенцию субъектов или хотя бы перенести срок их введения", – рассказал он.

По словам Гладких, тогда Минстрой настоял на переносе сроков на 2020 год.

Гладких считает, что исправить ситуацию могла бы передача полномочий по вводу нового норматива регионам. Тогда субъекты смогут сами решать, насколько целесообразно в их условиях вводить такой порядок расчета оплаты отопления.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

20.06.2019 15:14
Гость

Как же они достали со своими идиотскими и крохоборскими инициативами!!! Когда же они уже нажрутся!!!!

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20.06.2019 15:19
Медведь-шатун

Тепло стремится вверх или Я не ту физику учил, или им её не преподавали...

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20.06.2019 15:20
Надоело

Смерти желать нельзя, но все же... сил уже нет их терпеть

0  0
20.06.2019 15:22
- гость -

у кого-то в мозгу перемкнуло?

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20.06.2019 15:22
гость

Задрали уже !!! Они точно что-то употребляют запрещенное!!!

0  0
20.06.2019 15:30
- гость -

Расход тепла, что на 1 этаже, что на 9-м одинаковый. Только на первом этаже холодно, не хватает тепла батарей. У меня этой зимой в квартире на 1 этаже было 18 градусов. Еще и за недогрев платить должен?

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20.06.2019 15:32
- гость -

это так плавно подводят к тому, чтобы ставили приборы учета на отопление)))

0  0
20.06.2019 15:33
- гость -

Вот лифт на при поездке на 12 этаж расходует электроэнергии в 4 раза больше, чем на 3 этаж и изнашивается в 4 раза больше. Надо это учесть при оплате.

0  0
20.06.2019 15:33
- гость -

А кто-нибудь может внятно объяснить, на каком основании? И да, у нас дом 4-этажный. И?

0  0
20.06.2019 15:36
- гость -

Чтобы доставить воду на верхние этажи должны работать насосы, чем выше, тем больше расход электрознергии на работу насосов.

0  0
20.06.2019 15:38
- гость -

Ну вобще логично. Самые горячие трубы у подачи, чем дальше, тем больше остывают.

0  0
20.06.2019 15:41
- гость -

Если дом 4 этажный, то на 3 этаже будет тепло за счет 2-го и 4-го этажа, можно отключить отопление. Почему кто-то должен оплачивать тепло средним этажам?

0  0
20.06.2019 15:46
- гость -

20.06.2019 15:38
- гость -
Ну вобще логично. Самые горячие трубы у подачи, чем дальше, тем больше остывают.
---------------------------
У нас в доме на 10 этаж идут трубы, потом на нижние этажи. На первом и втором еле теплые батарее на обратке. Тепло идет вверх, его трудно удержат. Первые этажи оталивают верхние.

0  0
20.06.2019 15:48
- гость -

у нас в 10 этажке верхний розлив и пока по всем батареям с 10 этажа спустится до первого , она уже холодная . И за что платить больше, за тепло на верхних этажах ? В госдуре нет мыслящих ?

0  0
20.06.2019 15:50
Медведь-шатун

Ещё раз доказали спортсмены и артисты это бред в госдуре....

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20.06.2019 15:51
Гонец из Пензы

да, интересно было бы взглянуть на обоснование этого новшества.
какой-то новый вид дискриминации.
можно набросать ещё ряд подобных предложений, например:
чтобы владельцы торцевых и угловых квартир платили больше
жители последнего этажа тоже должны платить больше, т.к. больше площадь, граничащая с внешней средой и, соответственно, больше теплопотери.
про лифты тоже верно было тут замечено.

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20.06.2019 15:52
- гость -

У меня такое чувство, что дИпутатам нечем заняться. Экономика в порядке , правительство вместе с Димой исполняет указы президента досрочно, вот от безделия и замутили...

0  0
20.06.2019 15:54
- гость -

20.06.2019 15:41
- гость -
И? От этого 3-ий этаж перестает платить за отопление?

0  0
20.06.2019 15:54
Гость

Первый этаж за лифт платит, постоянно грязь на этаже, мусор под окнами и люди это терпят. А тут ещё и больше всех за отопление платить. За такие неудобства жильцам компенсацию нужно платить или снижать для тарифы. Еба...ноРоссы одумайтесь

0  0
20.06.2019 15:56
- гость -

"со ссылкой на члена Комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких." Здесь ключевое слово член

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20.06.2019 15:59
- гость -

Этот Член живёт на верхнем этаже ? Для себя родимого ?

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